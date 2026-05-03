Calcio Prima e Seconda Categoria Gambassi e Capraia Vincere per sperare

Oggi alle 16 si gioca l’ultima giornata della stagione regolare nei campionati di Prima e Seconda Categoria di calcio. Le partite coinvolgono le squadre di Gambassi e Capraia, che cercano di ottenere risultati utili prima dei playoff o delle retrocessioni. La giornata segna la conclusione di un percorso che ha visto diverse sfide e confronti tra le squadre delle due categorie.

Si chiude questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 16) la stagione regolare anche dei campionati di Prima e Seconda Categoria. Ultima chiamata, quindi, anche per le squadre locali con ancora il proprio obiettivo a portata di mano. Partiamo dal girone C di Prima Categoria, dove il Gambassi (nella foto un momento dell’amichevole estiva contro il Capraia) può ancora centrare i play-off, ma oltre che battere a Campi Bisenzio il Daytona quarto in classifica, deve contemporaneamente sperare nella sconfitta dell’Audace Galluzzo a Calenzano e nella vittoria del Novoli a Poggio a Caiano. In questo modo sarebbe quarto (anche qualora chiudesse alla...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Prima e Seconda Categoria. Gambassi e Capraia. Vincere per sperare Notizie correlate Calcio Prima e Seconda categoria. Tanti pareggi nelle due divisioni. Gambassi vede sfumare la vittoriaUndicesimo pareggio stagionale per il Gambassi, che vede sfumare la vittoria in pieno recupero. Leggi anche: Calcio prima e seconda categoria. Passo falso del Capraia in vetta. Goleada dell’Aurora Montaione Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scheda squadra Niguarda Calcio; Football Finals Event: il calcio lombardo torna protagonista su Vivo Azzurro TV; Calcio dilettanti - In Prima e Seconda si decide la griglia dei play off: Rapid Olimpia-Suzzara e Soave-Atletico le partite di cartello; Scheda squadra Crespo Calcio. CALCIO. Prima e seconda categoria: le sfide e i possibili verdettiMancano due giornate al termine della regular season dei campionati di Prima e Seconda Categoria. Ed il ventottesimo turno ... msn.com Prima e Seconda Categoria. Gambassi piegato dal Poggio a Caiano e play-off più lontaniAltro passo falso per il Gambassi nel girone C di Prima Categoria. Dopo il ko nello scontro play-off di ... msn.com Calcio femminile: prima squadra al campionato PGC per Rondinera La prima squadra iscritta al campionato PGC è la principale novità per il calcio feminile di US Rondinera - facebook.com facebook