Calcio prima e seconda categoria Passo falso del Capraia in vetta Goleada dell’Aurora Montaione

Nel fine settimana del calcio dilettantistico, il Capraia, in testa alla classifica, ha subito una sconfitta che ha modificato la situazione in vetta al girone C di Prima Categoria. Nella stessa categoria, il Gambassi ha conquistato una vittoria importante, mentre in Seconda Categoria l’Aurora Montaione ha ottenuto una vittoria con molti gol segnati. Le partite hanno portato a cambiamenti nelle posizioni delle classifiche e hanno offerto spettacolo ai tifosi locali.

Week-end pieno di emozioni nel calcio dilettantistico. Nel girone C di Prima Categoria il Gambassi cade in casa dello Sporting Arno per 2-0, in uno scontro diretto il cui risultato accorcia ulteriormente una classifica veramente congestionata: adesso i termali sono quinti, a pari merito proprio coi rosanero di Badia a Settimo, entrambi a meno uno dal Daytona che occupa la terza posizione. Al momento, però, i play-off non ci sarebbero per il vantaggio di oltre 10 punti del Galluzzo proprio sul Daytona. Risultato a sorpresa nel girone F di Seconda Categoria: il Capraia, arrivato alla giornata primo a pari punti, perde sul campo de La Querce per 2-1, rimanendo in dieci per 50 minuti: utile solo ai fini statistici la rete gialloblù di Pellegrini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio prima e seconda categoria. Passo falso del Capraia in vetta. Goleada dell’Aurora Montaione Notizie correlate Leggi anche: Calcio Seconda categoria. Rosia: tris all’Atletico Piazze e vetta confermata. La Fonte tiene il passo Calcio Seconda Categoria. Capraia - Lazzeretto . È scontro direttoUno scontro diretto tra due formazioni locali, molto sentito sebbene di recente storia, accende l’odierna 21esima giornata del girone F di Seconda... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Calcio. Seconda: Crespina campione; Prima e seconda categoria. Super Capraia batte Casenuove. Ponte a Cappiano supera l’Aurora; Crespina e Terricciola conquistano la Prima; Fucecchio, sfida salvezza. Cerretese con il Viareggio. Prima e Seconda Categoria. Super Capraia batte Casenuove. Ponte a Cappiano supera l’AuroraGambassi in piena zona playoff dopo aver siglato il 2-1 contro il Quarrata. Giornata ’no’ per lo Sporting Lazzeretto. msn.com La società e tutti i ragazzi dell’Aurora Montaione si stringono con affetto attorno ad Alessandro Guidi per la scomparsa della cara madre. Alessandro, dopo tanti anni vissuti sul campo di Montaione come calciatore e allenatore, continua oggi a far parte con pas - facebook.com facebook