Calcio prima e seconda categoria Passo falso del Capraia in vetta Goleada dell’Aurora Montaione

Da sport.quotidiano.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del calcio dilettantistico, il Capraia, in testa alla classifica, ha subito una sconfitta che ha modificato la situazione in vetta al girone C di Prima Categoria. Nella stessa categoria, il Gambassi ha conquistato una vittoria importante, mentre in Seconda Categoria l’Aurora Montaione ha ottenuto una vittoria con molti gol segnati. Le partite hanno portato a cambiamenti nelle posizioni delle classifiche e hanno offerto spettacolo ai tifosi locali.

Week-end pieno di emozioni nel calcio dilettantistico. Nel girone C di Prima Categoria il Gambassi cade in casa dello Sporting Arno per 2-0, in uno scontro diretto il cui risultato accorcia ulteriormente una classifica veramente congestionata: adesso i termali sono quinti, a pari merito proprio coi rosanero di Badia a Settimo, entrambi a meno uno dal Daytona che occupa la terza posizione. Al momento, però, i play-off non ci sarebbero per il vantaggio di oltre 10 punti del Galluzzo proprio sul Daytona. Risultato a sorpresa nel girone F di Seconda Categoria: il Capraia, arrivato alla giornata primo a pari punti, perde sul campo de La Querce per 2-1, rimanendo in dieci per 50 minuti: utile solo ai fini statistici la rete gialloblù di Pellegrini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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