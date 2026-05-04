Prima Categoria Copparo condanna l’Olimpia Quartesana Pontelagoscuro si mette al sicuro a Consandolo

Nel campionato di Prima Categoria 2015, Copparo ha ottenuto una vittoria di misura contro l’Olimpia Quartesana, che porta alla retrocessione della squadra avversaria. Nel frattempo, Pontelagoscuro ha conquistato tre punti importanti nella trasferta a Consandolo, consolidando la posizione in classifica. La stagione si conclude con queste partite, segnando il risultato finale e le rispettive posizioni delle squadre coinvolte.

Il formidabile e incredibile campionato di Copparo 2015 si chiude con una vittoria di misura sul campo di Olimpia Quartesana, che retrocede. L’inedita squadra rossoblù, impostata in modo rivoluzionario rispetto al passato per recuperare energie e qualità in vista della finalissima di Coppa Emilia prossima settimana a Rivara, si impone di misura nel derby ferrarese grazie alla rete di Borges siglata nel finale di prima frazione. Gli ospiti, per lunghi tratti della gara in totale controllo, hanno sfiorato più volte il raddoppio senza riuscire a mettere definitivamente la parola “fine” sulla partita prima del triplice fischio dell’arbitro. Col caldo incombente sul terreno di gioco a far da padrone fin dai minuti iniziali, le due squadre hanno cercato di prendere le misure l’una nei confronti dell’altra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Copparo condanna l’Olimpia Quartesana. Pontelagoscuro si mette al sicuro a Consandolo Notizie correlate Prima Categoria. Copparo, un torneo a senso unico. In coda risale l’Olimpia QuartesanaCon otto giornate ancora da giocare, si può dire che il Copparo abbia già un piede e mezzo in Promozione. Prima Categoria: interessante anche Bando-Quartesana. Copparo-Portuense, big match al PreziosaReduce dalla vittoria del campionato e dalla conquista della finale di Coppa, il Copparo 2015 ospita la Portuense in un derby interessante che ai... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Prima Categoria Milano Girone B: i risultati della 30° giornata; Play-out ancora amari per il Santeramo: la sconfitta fra le mura amiche condanna i rossoblu alla Seconda Categoria; Prima Cat. Emilia. I provvedimenti disciplinari; Prima Cat. Veneto. Atletico Città di Cerea-Solesinese, la promozione si deciderà con lo spareggio. Prima Categoria. Copparo condanna l’Olimpia Quartesana. Pontelagoscuro si mette al sicuro a ConsandoloIl formidabile e incredibile campionato di Copparo 2015 si chiude con una vittoria di misura sul campo di Olimpia ... ilrestodelcarlino.it Narzole Calcio | I biancorossi di Lo Nano si sbarazzano senza problemi del Pancalieri Castagnole ma approdano inevitabilmente allo spareggio (che giocheranno in trasferta) per non retrocedere in Prima Categoria - facebook.com facebook