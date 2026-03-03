Prima Categoria Copparo un torneo a senso unico In coda risale l’Olimpia Quartesana

Nel campionato di Prima Categoria, il Copparo si trova ormai vicino alla promozione, con otto partite ancora da disputare. La squadra ha accumulato un vantaggio considerevole rispetto alle inseguitrici e sembra avviata verso la conquista del primo posto. In coda, invece, l’Olimpia Quartesana ha risalito la classifica nelle ultime settimane. La stagione si avvicina alla fase decisiva.

Con otto giornate ancora da giocare, si può dire che il Copparo abbia già un piede e mezzo in Promozione. I rossoblù vincono per 4-1 il derby col Bando e approfittano del passo falso casalingo del Reno Molinella (1-3 con l’Alfonsine) per portare a undici le lunghezze di vantaggio sui rivali, mettendo una seria ipoteca sulla promozione diretta. Un campionato che in realtà non è mai parso in discussione, troppo il divario tra la formazione copparese e le altre, e la vittoria col Bando ne è la testimonianza: ancora quattro reti segnate e una supremazia lampante sotto ogni punto di vista. L’ambizioso progetto del patron Trio è pronto a spiccare il volo tra poche settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio dilettanti, prima categoria. Copparo favorito col Quartesana, duello tra seconde tra Bando e SavarnaQuindicesimo turno, ed ultimo dell'andata, pure in Prima categoria, dove il Copparo 2015 è già sicuro del primato di campione d'inverno.

Prima Categoria. Copparo lanciatissimo, poker in trasfertaSesta vittoria consecutiva ottenuta a Massa Lombarda su Frugesport per il Copparo, che si impone per 4-1 e mantiene otto punti di vantaggio...

