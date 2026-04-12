Prima Categoria | interessante anche Bando-Quartesana Copparo-Portuense big match al Preziosa

Nella Prima Categoria, si segnala l'incontro tra Bando e Quartesana, mentre nel big match al campo Preziosa si affrontano Copparo e Portuense. Il Copparo 2015, reduce da una vittoria nel campionato e dalla finale di Coppa, ospita la Portuense in un derby che interessa principalmente i rossoneri, attualmente fuori dalla zona playoff in classifica.

Reduce dalla vittoria del campionato e dalla conquista della finale di Coppa, il Copparo 2015 ospita la Portuense in un derby interessante che ai fini della classifica conta però solo per i rossoneri, attualmente fuori dalla zona playoff. Giocare la semifinale di Coppa, saltando la pausa pasquale, è stato un dettaglio non indifferente per il Copparo. "Essendo un abitudinario, non fermarmi ha rappresentato qualcosa di ottimo sul fronte continuità – le parole del mister Matteo Borsari -. Non avrei potuto chiedere di meglio, in particolare per il lavoro settimanale. Portuense Etrusca è una squadra giovane con tanta gamba, che verrà a chiedere punti pesanti per i playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: interessante anche Bando-Quartesana. Copparo-Portuense, big match al Preziosa Prima Categoria: Portuense al ’Bellini’ col Savarna. La matricola Bando all’esame CopparoIn Prima categoria fari puntati sul derby tra Copparo 2015 e Bando, coi rossoblù che vorranno centrare il settimo sigillo consecutivo in campionato. Leggi anche: Prima Categoria: oggi Portuense e Bando proveranno ad accorciare ad Alfonsine e Fusignano. Copparo scappa: 3 gol al Lavezzola