È partita una nuova campagna promossa da Unicoop Firenze e Imi per sensibilizzare sulla prevenzione del melanoma. L'iniziativa mira a informare le persone sui rischi legati a questa forma di tumore della pelle e a incentivare controlli tempestivi. L'obiettivo è incoraggiare la diagnosi precoce, attraverso appuntamenti dedicati ai controlli e alla diffusione di materiali informativi. La campagna coinvolge diverse località e si rivolge a un pubblico ampio.

Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - Conoscere i rischi e promuovere la diagnosi precoce del melanoma e dei tumori cutanei: sono gli obiettivi della campagna di prevenzione promossa da Unicoop Firenze con l'Intergruppo melanoma italiano (Imi), associazione scientifica multidisciplinare che opera nel contesto nazionale per la ricerca e la cura di questi tumori. La campagna, presentata questa mattina, ha preso il via dal Coop.fi di Livorno Settembrini, dove fino al 7 maggio, nella sala dedicata, i soci Unicoop Firenze possono effettuare visite dermatologiche gratuite di controllo dei nei. L'iniziativa farà tappa poi al Coop.fi di Viareggio dove, dall'11 al 14 maggio, sarà possibile effettuare controlli dermatologici gratuiti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prevenzione melanoma, al via campagna Unicoop Firenze e Imi per controllo nei

Notizie correlate

Leggi anche: Ogni anno in Italia 2.600 casi ereditari di melanoma, Imi:"Prevenzione con test genetici e controlli"

La Gaza Cola arriva nei punti vendita Unicoop FirenzeFirenze, 17 aprile 2026 – La Gaza Cola arriva nei punti vendita di Unicoop Firenze.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Prevenzione melanoma, al via campagna Unicoop Firenze e Imi per controllo neiPer i soci, visite gratuite nei coop.fi di Livorno e Settembrini dal 4 al 7 maggio, e a Viareggio dall’11 al 14 di questo mese ... adnkronos.com

Unicoop Firenze e Rete Pas lanciano una nuova partnership con vantaggi riservati ai sociAl via nuove iniziative sul fronte della salute, della cura e della prevenzione, Rete Pas presenta il progetto per due sedi di nuovi ambulatori a cui sarà estesa la convenzione per i soci Unicoop ... lanazione.it