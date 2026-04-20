In Italia si registrano circa 2.600 casi di melanoma di origine ereditaria ogni anno. Secondo l’Istituto di Medicina, la prevenzione può essere migliorata attraverso l’utilizzo di test genetici e controlli regolari. Diversi esperti sottolineano che le misure preventive non si limitano alla protezione solare, ma includono anche un’attenta valutazione genetica e monitoraggi periodici per individuare eventuali segni precoci della malattia.

Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - La prevenzione del melanoma non passa solo dalla protezione dal sole. Più di 2.600 casi l'anno in Italia possono essere eredo-familiari e quindi legati a varianti patogenetiche germinali ('mutazioni') trasmesse dai genitori ai figli, che incrementano il rischio oncologico. Inoltre, 1 paziente su 10 ha almeno un familiare di primo grado colpito dallo stesso tumore della pelle. Tra questi, pazienti che presentano almeno un familiare di primo grado colpito dallo stesso tumore della pelle (fino al 10%) eo melanoma multiplo (fino all'8%). Tutte queste persone devono sottoporsi a controlli regolari e per loro sono ancora più valide le regole della prevenzione primaria.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ogni anno in Italia 2.600 casi ereditari di melanoma, Imi:"Prevenzione con test genetici e controlli"

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