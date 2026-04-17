La Gaza Cola arriva nei punti vendita Unicoop Firenze

Da lanazione.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, nei punti vendita di Unicoop Firenze, si può trovare la Gaza Cola, una bevanda in lattina creata nel 2023 dall’attivista e cantante palestinese Osama Qashoo. La sua presenza nei negozi è stata annunciata con un evento a Novoli, dove Qashoo ha partecipato al lancio dell’iniziativa. La Gaza Cola è arrivata sugli scaffali delle principali filiali del supermercato toscano.

Firenze, 17 aprile 2026 – La Gaza Cola arriva nei punti vendita di Unicoop Firenze. L’iconica lattina nata nel 2023 da un’idea dell’attivista e registra palestinese Osama Qashoo – che era presente a Novoli al lancio dell’iniziativa – è da oggi disponibile sugli scaffali dei principali Coop.fi in Toscana – 60 in totale – nella doppia versione normale e senza zucchero.   Il ricavato delle vendite. Un prodotto che va ben oltre il gusto: parte del ricavato sostiene il progetto GazaWeb, promosso dalla ONG ACS – Associazione di cooperazione e solidarietà Onlus - per garantire alla popolazione civile connettività e accesso alle comunicazioni nella Palestina devastata dal conflitto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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