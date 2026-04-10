A Castelvenere, nella centrale piazza San Barbato, si è svolta un'iniziativa di prevenzione con lo screening gratuito. Il camper della salute ha parcheggiato in strada per offrire controlli alla popolazione. L’evento ha visto una partecipazione significativa di cittadini che hanno deciso di sottoporsi ai controlli messi a disposizione. L'iniziativa ha coinvolto diverse persone, tutte interessate a verificare il proprio stato di salute.

Tempo di lettura: < 1 minuto La prevenzione è scesa in piazza anche a Castelvenere dove il camper della salute ha fatto tappa nella centrale piazza San Barbato. L’iniziativa, promossa dal Distretto Sanitario di Telese Terme della Asl di Benevento, ha effettuato screening oncologici gratuiti per la popolazione locale. Gli screening per il tumore alla mammella erano riservati alla popolazione compresa nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni, lo screening per il tumore al collo dell’utero (fascia 25 – 64 anni) e lo screening per il tumore al colon retto (fascia 50 – 69 anni). Per l’intera giornata il personale sanitario ha effettuato gli screening registrando un’ampia partecipazione che testimonia la crescente attenzione alla prevenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castelvenere, ampia partecipazione per la prevenzione in piazza con gli screening gratuiti

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