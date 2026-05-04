Prestito con bonifico tra parenti | per la restituzione non basta la ricevuta

Un cittadino ha effettuato un bonifico a favore di un familiare, ma successivamente si è verificato un contenzioso sulla restituzione della cifra. La questione riguarda la validità della ricevuta come prova di pagamento e le azioni legali possibili in caso di mancato rimborso. La situazione si basa su fatti relativi a un trasferimento di denaro tra parenti e alle implicazioni legali di una restituzione non avvenuta.

Se il congiunto che ha promesso di rendere la cifra ottenuta si tira indietro, s’innesca un meccanismo che prevede l’onere della prova per il creditore Cosa accade nel caso in cui un cittadino trasferisce tramite bonifico una somma di denaro in prestito a un parente in difficoltà economiche con la promessa di ottenere la restituzione della quota e quest’ultimo alla fine viene meno al suo impegno? È sufficiente la ricevuta come prova per avere indietro la cifra pattuita? Quando si parla di vincoli di parentela la situazione diventa un po’ più complessa, dal momento che c’è una sottile ma non trascurabile linea di demarcazione tra prestito in senso stretto e solidarietà familiare, per la quale può decadere il vincolo del rimborso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Prestito con bonifico tra parenti: per la restituzione non basta la ricevuta Notizie correlate Fai il bonifico istantaneo e scopre la truffa quando va in caserma con la ricevuta. "Le forze dell'ordine non chiedono soldi"In base alla ricostruzione dell'Arma, il ragazzo si è qualificato falsamente come appartenente alla polizia postale, attraverso lo scambio di sms e... Leggi anche: Il bonifico tra parenti è un reddito tassabile? Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Posso donare 10.000 euro ai figli con un bonifico e una scrittura privata?; Prestito in famiglia, l’errore frequente che fa perdere il diritto al rimborso; Nuova Sabatini 2026: 650M€ per Macchinari e Beni 4.0; Usura ed estorsione: condannato per minacce non lecite. Prestito con bonifico tra parenti: per la restituzione non basta la ricevutaSe il congiunto che ha promesso di rendere la cifra ottenuta si tira indietro, s’innesca un meccanismo che prevede l’onere della prova per il creditore ... ilgiornale.it Prestito ai parenti, perché il bonifico non basta per riavere il denaroNon sempre quanto si prestano soldi ai parenti c’è la sicurezza che vengano restituiti perché la legge tutela la solidarietà familiare. Vediamo come proteggersi. money.it la bellezza è in prestito, l'anima è un regalo. Buongiorno KG 8 A 60 - facebook.com facebook . @vonderleyen: Le necessità dell'Ucraina rimangono urgenti come sempre. Il nostro prestito UE di 90 miliardi di euro sta fornendo finanziamenti vitali per le esigenze di bilancio e di difesa. Stamo integrando le nostre industrie della difesa. 1/2 x.com