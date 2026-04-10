Il bonifico tra parenti è un reddito tassabile?

Recentemente si è fatto chiarezza sulla tassabilità dei bonifici tra parenti, confermando che tali operazioni non sono considerate reddito tassabile. Nonostante ciò, i trasferimenti di denaro tra familiari sono frequentemente soggetti a controlli da parte delle autorità fiscali, poiché ogni movimento sul conto richiede una motivazione documentabile. Questa distinzione è importante per chi effettua spesso tali operazioni e vuole evitare problemi con il fisco.

I bonifici tra parenti non sono reddito tassabile. Eppure sono tra le operazioni che più spesso finiscono sotto la lente dei controlli fiscali, perché ogni movimento sul conto deve avere una causa verificabile. L’art. 32 del d.P.R. 6001973 consente all’Agenzia delle Entrate di considerare i movimenti bancari come indice di reddito, ma si tratta di una presunzione relativa. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2211 del 2026 ha chiarito che tale presunzione non può essere una valutazione sommaria: ogni bonifico va letto alla luce dei rapporti tra le parti e della documentazione disponibile. Un trasferimento di denaro tra familiari può avere significati diversi, può trattarsi di un regalo, di un prestito, di un aiuto per una spesa importante o una donazione indiretta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il bonifico tra parenti è un reddito tassabile? Bonifico fra parenti, cosa dice la Cassazione: non si tratta di reddito tassabileCapita spesso di avere la necessità di effettuare dei passaggi di denaro fra parenti, usufruendo magari di bonifico. Bonifici tra parenti: come evitare sanzioni e trappole del FiscoLe famiglie italiane si interrogano oggi sulla legittimità dei trasferimenti di denaro tra parenti a causa di una serie di allarmi circolati online,... Fisco 2026, stretta sui conti correnti. Bonifici, prelievi: cosa si rischia e come evitare sanzioni. Temi più discussi: Bonifico fra parenti, cosa dice la Cassazione: non si tratta di reddito tassabile; Bonifici tra parenti non tassabili automaticamente, stop della Cassazione: il Fisco deve dimostrare il contrario; Bonifico dai parenti, la sentenza che frena i controlli del Fisco; Bonifici ai figli, scattano davvero i controlli? Ecco cosa scrivere nella causale per non rischiare. Fisco chiarisce tassazione su bonifici tra parenti con nuova sentenzaBonifici tra parenti, cosa cambia dopo la nuova ordinanza della Cassazione La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2211 del 3 febbraio 2026, ha sta ... assodigitale.it Bonifico tra parenti e controlli fiscali: attenzione, quando il Fisco chiede spiegazioniUn bonifico tra familiari non è vietato né automaticamente tassabile, ma se manca una prova chiara della sua origine il Fisco può contestarlo. newsmondo.it Meraviglioso . Guarda qui sotto. Per errore abbiamo pagato un acconto delle tasse 2026 due volte. Chiamato oggi, nessuno SPID, nessun codice, nessun formulario da riempire, nulla, zero. E vuoi ridere Si sono scusati che non potevano fare il bonifico ogg x.com Il conto delle vittime è stato svuotato con un bonifico di quasi 20.000 euro - facebook.com facebook