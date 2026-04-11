A Milano, un gruppo di persone si è radunato in piazza Santa Maria delle Grazie, davanti al famoso dipinto di Leonardo Da Vinci. Il Comitato per la Remigrazione ha organizzato un presidio per manifestare la propria presenza nel luogo. La protesta si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di passanti e media locali. Nessuna azione di blocco o intervento delle forze dell’ordine è stata segnalata durante l’evento.

A Milano, in piazza Santa Maria delle Grazie, il Comitato per la Remigrazione ha tenuto un presidio davanti al Cenacolo di Leonardo Da Vinci. Esponenti di CasaPound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani si sono dati appuntamento alle 15.30 per invitare i cittadini a firmare la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”. Scandendo lo slogan “Milano è nostra e ci appartiene”, decine di militanti hanno sventolato il tricolore e la bandiera del comune di Milano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, il Comitato per la Remigrazione in presidio davanti al Cenacolo

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Ddl stupri, centri antiviolenza in presidio davanti al Senato: “Comitato ristretto? Non ha senso. Si deve tornare al consenso libero e attuale”“Noi non faremo un passo indietro finché non avremo il testo originario, quello approvato all’unanimità alla Camera”.