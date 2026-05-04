A Monaco, Pauline Ducruet, nipote di Grace Kelly, ha partecipato alle sfilate di Miu Miu, mostrando uno stile più orientato alla moda contemporanea che ai tradizionali codici reali. La giovane, che ha compiuto 32 anni, è nota anche per aver fondato un brand genderless. La sua presenza alle passerelle è stata accompagnata da un look che privilegia completi oversize e un atteggiamento più deciso rispetto alle aspettative tipiche della famiglia reale.

A Monaco, per una volta, la Grimaldi sotto i riflettori non è quella che ti aspetti. Pauline Ducruet, figlia di Stéphanie, compie 32 anni da royal monegasca sottovalutata in fatto di stile: più Miu Miu che tiara, più completi oversize che bon ton, più carattere che protocollo. E forse è proprio per questo che piace così tanto alla moda. Carolina di Monaco maestra del colore. Il talento della principessa nel scegliere le palette X Leggi anche › Da Kate Middleton alla regina Camilla: la strana regola del cappellino (e delle tiare) royal Nipote di Grace Kelly, in prima fila a tutte le sfilate che contano, fondatrice di un brand tutto suo (che non porta il suo celebre nome): una royal che non si veste da royal.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Presenza fissa alle sfilate Miu Miu, nipote di Grace Kelly e fondatrice di un brand genderless tutto suo

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