I top e flop ma anche i nì delle sfilate di Parigi | Chanel attualizza il guardaroba di Cocò Dior ancora non convince L’abbraccio di Miu Miu e l’inciampo di Vuitton

Durante la settimana della moda di Parigi, sono stati presentati numerosi outfit per l’AutunnoInverno 2026-2027, con alcune collezioni che hanno riscosso più successo di altre. Chanel ha aggiornato i classici guardaroba di Coco Chanel, mentre Dior non ha convinto appieno il pubblico. Miu Miu ha ricevuto apprezzamenti, mentre Louis Vuitton ha incontrato qualche difficoltà nel suo debutto stagionale.

Tra seconde prove, addii eccellenti e grandi inciampi, la Paris Fashion Week Autunno-Inverno 20262027 ha mostrato chi ha davvero trovato una direzione e chi invece resta sospeso tra archivio, nostalgia e confusione La settimana della moda di Parigi dedicata all'AutunnoInverno 2026-2027 passerà agli archivi come la complessa stagione delle "seconde prove". Se il debutto di un nuovo direttore creativo al timone di una grande maison è sempre un manifesto d'intenti, protetto dall'indulgenza della novità, la seconda sfilata è il banco di prova spietato in cui la visione deve atterrare e farsi vocabolario tangibile. Da Jonathan Anderson, che ha...