La tennista Coco Gauff ha commentato le reazioni suscitate dal suo abbigliamento firmato Miu Miu, rispondendo alle critiche ricevute. La discussione sulla sua scelta di look si è intensificata, evidenziando il confronto tra le scelte di stile di Gauff e le opinioni del pubblico. La giocatrice ha affermato che si tratta di una decisione personale e di moda, senza ulteriori commenti sui giudizi esterni.

La tensione tra l’estetica ricercata delle grandi case di moda e il giudizio estetico del pubblico si è riacutizzata dopo che la tennista Coco Gauff ha difeso la propria scelta stilistica legata al marchio Miu Miu. La campionata, che ha scelto un look naturale per uno scatto fotografico nel proprio giardino, ha risposto alle critiche ricevute per un aspetto considerato troppo trascurato da alcuni utenti, ribadendo come la semplicità faccia parte integrante della visione del brand italiano. L’estetica del quotidiano e la difesa dell’identità stilistica di Gauff. Un video pubblicato sulla piattaforma TikTok ha permesso a Coco Gauff di fare chiarezza sulla recente controversia legata ai suoi post sui social media.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coco Gauff risponde alle critiche: il look Miu Miu è una scelta

Coco Gauff: «Amo l’estetica Miu Miu. Le ragazze che la capiscono, la capiscono». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimanaCoco Gauff ha risposto con un video su TikTok alle critiche ricevute dopo aver postato su Instagram alcune immagini che la ritraggono in Miu Miu.

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