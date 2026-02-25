A Napoli la presentazione del libro di Luca Trapanese | Storia di una famiglia imperfetta

Luca Trapanese presenta il suo nuovo libro, “Storia di una famiglia imperfetta”, a Napoli, motivato dal desiderio di condividere le sue esperienze di genitorialità. L’evento si svolgerà il 23 marzo 2026 alle 16:00 presso la sede di Federfarma Napoli in Via Toledo, 156. La scelta di questo luogo mira a coinvolgere un pubblico vario e interessato alle tematiche sociali e familiari. La presentazione attirerà cittadini e appassionati di letteratura e diritti civili.

Il prossimo 23 marzo 2026, alle ore 16:00, la sede di Federfarma Napoli (Via Toledo, 156) ospiterà un incontro di grande rilievo sociale e culturale: la presentazione dell'ultima opera di Luca Trapanese, intitolata "Storia di una famiglia imperfetta". L'evento, patrocinato da numerose sigle del mondo associativo e professionale, si propone come un momento di riflessione profonda sui temi dell'inclusione, della genitorialità e del superamento dei pregiudizi. Il programma dell'incontro. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali affidati a: Dott. Riccardo Iorio, Presidente di Federfarma Napoli.