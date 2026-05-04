Prende a manganellate l' autista dell' autobus dopo una lite e se ne va

A Marcignago, in provincia di Pavia, i carabinieri di Bereguardo hanno denunciato una persona per aver colpito con un manganello l’autista di un autobus durante un alterco nato da un’incomprensione stradale. Dopo l’aggressione, l’uomo si è allontanato senza essere più rintracciato. L’incidente è avvenuto in un contesto di tensione tra i due, che si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

La discussione per una incomprensione stradale poi la lite che degenera. A Marcignago (Pavia) i carabinieri di Bereguardo hanno denunciato a piede libero il responsabile di una aggressione ai danni di un autista di pullman di linea. A finire nei guai è stato un ragazzo di 19 anni.L'aggressione a.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Salemi e Parietti: lite in studio, l’ospite se ne vaUn confronto acceso tra Giulia Salemi e Alba Parietti ha scatenato un dibattito virale sui social media, anticipando la nuova stagione del programma... Leggi anche: Lite per gelosia davanti ai figli: lui se ne va, lei (ubriaca) dà fuoco ai suoi vestiti Contenuti di approfondimento Si parla di: Prende a manganellate l'autista dell'autobus dopo una lite e se ne va; Torino – Caos al corteo del 1°Maggio: scontri davanti ad Askatasuna. Volano manganellate.