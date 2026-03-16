Un confronto acceso tra Giulia Salemi e Alba Parietti ha scatenato un dibattito virale sui social media, anticipando la nuova stagione del programma Non lo faccio x moda. La tensione è esplosa durante una registrazione in studio, dove l’opinionista ha rimproverato la conduttrice con toni decisi prima di abbandonare il set. L’episodio completo sarà reso disponibile il 16 marzo 2026, lasciando aperta la questione sulla veridicità dello scontro. La dinamica registrata mostra come una battuta o un commento siano stati interpretati come irrispettosi, portando a una reazione immediata e forte da parte dell’ospite. Mentre il pubblico si interroga sulla natura reale o studiata della lite, le parole pronunciate hanno già generato migliaia di reazioni online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salemi e Parietti: lite in studio, l’ospite se ne va

Articoli correlati

Leggi anche: Lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti: “Impara l’educazione”

Leggi anche: Alba Parietti abbandona il podcast di Giulia Salemi: lite vera o scena studiata?

Alfonso Signorini ha risposto in tv al video di Fabrizio Corona che lo riguarda #alfonsosignorini

Contenuti e approfondimenti su Salemi e Parietti lite in studio...

Temi più discussi: Alba Parietti abbandona il podcast di Giulia Salemi: Ragazzina, impara l’educazione – gag o sfuriata?; Non Lo Faccio X Moda, Alba Parietti lascia il podcast di Giulia Salemi e sbotta: Impara l'educazione; Giulia Salemi impietrita, Alba Parietti le urla contro e lascia lo studio: il video della sfuriata; Sfuriata o messa in scena? l’addio di Alba Parietti al podcast di Giulia Salemi.

Alba Parietti furiosa con Giulia Salemi: Impara l’educazione. Lite (vera o gag?) nel podcastMomenti di tensione – veri o presunti – tra Alba Parietti e Giulia Salemi durante la registrazione di una puntata del podcast Non lo faccio x moda, il format della influencer ed ex concorrente del G ... msn.com

Alba Parietti, la lite con Giulia Salemi prima di abbandonare il podcast: Impara l'educazione | Il videoMai avremmo pensato di iniziare la nuova stagione di 'Non lo faccio x moda' cosi!, ma il web si divide tra chi pensa sia soltanto una gag e chi ritiene sia tutto vero ... torinotoday.it

La lite tra Alba Parietti e Giulia Salemi. Che cosa è successo facebook

Giulia Salemi ritrova la "sorella" Nausika dopo 25 anni: "Siamo cresciute insieme, è una storia privata" #prelemi x.com