Lite per gelosia davanti ai figli | lui se ne va lei ubriaca dà fuoco ai suoi vestiti

Una notte movimentata si è verificata a Goito, nel Mantovano, dove nella serata di martedì alcuni vicini hanno chiamato le forze dell’ordine segnalando una lite domestica violenta. Secondo le ricostruzioni, la discussione sarebbe scoppiata per motivi di gelosia e sarebbe proseguita davanti ai figli. Durante la notte, uno dei due coinvolti si è allontanato, mentre l’altra persona, in stato di ubriachezza, avrebbe appiccato il fuoco ai propri vestiti.

Una storia di (stra)ordinaria arriva dal Mantovano. Quella appenate trascorsa è stata infatti una notte tutt’altro che tranquilla a Goito, dove già nella serata di martedì alcuni vicini avevano lanciato l’allarme al 112 per una violenta lite domestica. Le urla provenienti da un’abitazione avevano.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La moglie lo picchia per anni davanti ai figli e lui la denuncia ai carabinieri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fuorigrotta, è allarme: Baby-gang in azione, subito la zona rossa; Spray coltello e carcere | l’orrore a Genova per una collanina; Ercolano | carabinieri arrestano un 54enne Rio fiuta la pistola e non sbaglia. Lite per gelosia. Spintona militare e viene arrestataMONTE ARGENTARIOUn lite per gelosia finisce con la ’lei’ di turno arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto a Porto Santo Stefano. La donna aveva scoperto alcuni messaggi a suo dire ... lanazione.it Furiosa lite per gelosia: travolse la rivale, pagherà 600mila euroUna lite per gelosia davanti a una sala Bingo di Rimini, poi l’allontanamento a piedi e infine l’investimento con l’auto. A distanza di anni, la vicenda giudiziaria si chiude anche sul piano civile ... ilrestodelcarlino.it I militari erano intervenuti per una lite e sul posto avevano prestato i primi soccorsi a due minori, di 13 e 14 anni, trovate in stato di forte agitazione e con evidenti segni di percosse - facebook.com facebook Cerignola, 57enne gambizzato nel quartiere Torricelli dopo una lite: ferito, è in ospedale x.com