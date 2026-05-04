Premio Giornalismo Euromediterraneo la direttrice di LaPresse Alessia Lautone tra i vincitori

La seconda edizione del Premio Giornalismo Euromediterraneo si è tenuta presso il Circolo degli Esteri, attirando numerosi partecipanti e pubblico. La cerimonia ha visto la presenza di vari giornalisti e professionisti del settore, tra cui la direttrice di una nota agenzia di stampa, che è risultata tra i vincitori del premio. L’evento ha celebrato il lavoro di chi si occupa di informazione nell’area euro-mediterranea.

Si è svolta con grande partecipazione e straordinario successo la seconda edizione del Premio Giornalismo Euromediterraneo, ospitata nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri. L’evento ha registrato un’ampia presenza di esponenti del mondo dell’informazione, delle istituzioni, della cultura e della società civile, confermandosi come un appuntamento sempre più rilevante nel panorama giornalistico dell’area euro-mediterranea. L’evento ha visto inoltre la partecipazione di rappresentanze diplomatiche di diversi Paesi, a conferma del forte respiro internazionale dell’iniziativa. Il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Premio Giornalismo Euromediterraneo, la direttrice di LaPresse Alessia Lautone tra i vincitori Notizie correlate Premio Giornalismo Euro Mediterraneo, la direttrice di LaPresse Alessia Lautone tra i vincitoriSi è svolta con grande partecipazione e straordinario successo la seconda edizione del Premio Giornalismo Euro Mediterraneo, ospitata nella... Leggi anche: Premio Sarzanini 2026, Saviano e Cassiano tra i vincitori Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torna a Roma il Premio di Giornalismo Euro-Mediterraneo; Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini; Torna a Roma il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini; Roma: Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo a Barachini. Premio Giornalismo Euromediterraneo, la direttrice di LaPresse Alessia Lautone tra i vincitoriSi è svolta con grande partecipazione e straordinario successo la seconda edizione del Premio Giornalismo Euromediterraneo, ospitata nella prestigiosa cornice ... lapresse.it Editoria, il 4 maggio il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026: ecco chi sono i premiatiSi terrà il prossimo 4 maggio 2026, nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri di Roma, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026, appuntamento di ... lapresse.it IL 4 MAGGIO IL PREMIO GIORNALISMO EURO-MEDITERRANEO nella cornice del Circolo degli Esteri di Roma, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo dedicato alla valorizzazione del giornalismo come strumento essenziale di democrazia, tra i Paesi dell’ x.com Torna a Roma il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini. Rappresentanze diplomatiche da cinque Paesi. Cerimonia il 4 maggio #ANSA - facebook.com facebook