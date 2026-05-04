Premio Giornalismo Euro Mediterraneo la direttrice di LaPresse Alessia Lautone tra i vincitori

Si è conclusa con grande entusiasmo la seconda edizione del Premio Giornalismo Euro Mediterraneo, che si è svolta presso il Circolo degli Esteri. Tra i vincitori figura la direttrice di LaPresse, Alessia Lautone. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e qualificata, con numerose persone presenti per premiare il lavoro dei giornalisti che si sono distinti nel settore.

Si è svolta con grande partecipazione e straordinario successo la seconda edizione del Premio Giornalismo Euro Mediterraneo, ospitata nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri. L’evento ha registrato un’ampia presenza di esponenti del mondo dell’informazione, delle istituzioni, della cultura e della società civile, confermandosi come un appuntamento sempre più rilevante nel panorama giornalistico dell’area euro-mediterranea. L’evento ha visto inoltre la partecipazione di rappresentanze diplomatiche di diversi Paesi, a conferma del forte respiro internazionale dell’iniziativa. Il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Premio Giornalismo Euro Mediterraneo, la direttrice di LaPresse Alessia Lautone tra i vincitori Notizie correlate Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a BarachiniDopo il successo della precedente edizione, torna il Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, in programma il prossimo 4 maggio a... Roma 2026: Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo? Cosa sapere Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo il 4 maggio al Circolo degli Esteri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torna a Roma il Premio di Giornalismo Euro-Mediterraneo; Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini; Torna a Roma il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini; Roma: Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo a Barachini. Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026: tra i premiati Francesca Benvenuti di Sport MediasetIl 4 maggio 2026 al Circolo degli Esteri torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo. Scopri i vincitori e l'importanza del dialogo tra informazione e istituzioni. sportmediaset.mediaset.it Torna a Roma il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a BarachiniDopo il successo della precedente edizione, torna il Premio Internazionale di Giornalismo Euro Mediterraneo, in programma il 4 maggio a Roma al Circolo degli Esteri. (ANSA) ... ansa.it IL 4 MAGGIO IL PREMIO GIORNALISMO EURO-MEDITERRANEO nella cornice del Circolo degli Esteri di Roma, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo dedicato alla valorizzazione del giornalismo come strumento essenziale di democrazia, tra i Paesi dell’ x.com Torna a Roma il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini. Rappresentanze diplomatiche da cinque Paesi. Cerimonia il 4 maggio #ANSA - facebook.com facebook