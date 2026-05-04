premio giornalismo euro mediterraneo tra i vincitori la direttrice di lapresse alessia lautone

Oggi al Circolo degli Esteri di Roma si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026. Tra i vincitori figura la direttrice di una testata giornalistica nazionale. Il premio viene assegnato per riconoscere il lavoro giornalistico che promuove il dialogo, la democrazia e la cooperazione tra i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.

Il giornalismo come ponte di dialogo, democrazia e cooperazione tra i popoli del Mar Mediterraneo. Con questo obiettivo è stato consegnato oggi al Circolo degli Esteri di Roma il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026. Un riconoscimento dedicato a personalità del mondo del giornalismo, dell’editoria e della comunicazione, italiane e internazionali, che si sono distinte per autorevolezza e impegno nel promuovere un’informazione libera, responsabile e di qualità. Il premio è promosso dall’ Associazione Giornalisti del Mediterraneo e nelle parole del presidente e promotore dell’iniziativa, Dündar Kesapli: “Il giornalismo continua a svolgere un ruolo fondamentale nelle società contemporanee.🔗 Leggi su Lapresse.it

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