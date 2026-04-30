Roma 2026 | Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo

Il 4 maggio, presso il Circolo degli Esteri, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo a Barachini. L’evento ha visto premiata la sua attività giornalistica con un riconoscimento dedicato al settore. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con la presenza di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.

? Cosa sapere Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo il 4 maggio al Circolo degli Esteri.. Delegazioni di Algeria, Marocco, Albania, Slovenia e Serbia partecipano all'evento organizzato a Roma.. Il 4 maggio prossimo, il Circolo degli Esteri a Roma ospiterà l’edizione 2026 del Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, conferendo a Barachini il riconoscimento per l’attività svolta nell’ambito dell’informazione e dell’editoria. L’evento, organizzato dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, mira a consolidare il ruolo dei media come strumenti di cooperazione e dialogo tra le nazioni dell’area euro-mediterranea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma 2026: Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo Notizie correlate Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a BarachiniDopo il successo della precedente edizione, torna il Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, in programma il prossimo 4 maggio a... Premio disabilità 2026: nuove sezioni per giornalismoIl bando per la quarta edizione del Premio Paolo Osiride Ferrero è ufficialmente aperto, segnando una nuova fase nella comunicazione sulla disabilità...