Preghiera della sera 27 aprile | O Dio allontana ogni turbamento da questa notte

Nella preghiera della sera del 27 aprile, si chiede a Dio di allontanare ogni turbamento durante la notte. È un momento di affidamento al Padre, in cui si ringraziano i doni ricevuti e si invoca la protezione degli Angeli per la propria casa e i propri cari. La preghiera si concentra sull’abbandono filiale e sulla richiesta di serenità prima di dormire.

Un momento di abbandono filiale al Padre per ringraziare dei doni ricevuti e invocare la custodia degli Angeli sulla nostra casa e sui nostri cari. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione, per noi e per i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò che abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode, rivolgendoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il Suo misericordioso perdono, ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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