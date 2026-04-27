Preghiera del mattino 27 aprile | Spirito Santo illumina e guida il mio cammino

Alle prime luci del mattino, una preghiera invita a chiedere allo Spirito Santo di illuminare e guidare il cammino della giornata. La voce di chi si rivolge alla propria fede si alza per consacrare pensieri e azioni alla potenza spirituale, mentre il nuovo giorno si apre con questa richiesta di luce e guida. È un momento di riflessione che si ripete, scandendo l’inizio di ogni giornata.

Accogliamo il nuovo giorno invocando la sorgente della vita, per consacrare i nostri pensieri e le nostre azioni alla potenza dello Spirito Santo. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi, donandoci una forza sempre nuova per sostenere la nostra fede. Secondo il calendario della Chiesa Romana, oggi la nostra devozione particolare è rivolta allo Spirito Santo. Tutti coloro che incontro, che penso che conosco, che amo e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: tutto sia beneficato dalla Potenza della tua Luce, del tuo Calore, della tua Pace.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 27 aprile: “Spirito Santo, illumina e guida il mio cammino” Notizie correlate Leggi anche: Preghiera del mattino, 14 Aprile 2026: fai scendere su di me il tuo Santo Spirito Preghiera del mattino, 22 aprile 2026: Gesù, tu mi conosci e mi guidi nel mio camminoAll’inizio del mercoledì, la preghiera del mattino ci conduce sotto la protezione del buon pastore: chiediamo al Signore, che conosce il nostro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quando c'era l'Unità: Amarcord per un quotidiano particolare; Sarah Mullally a Roma dal 25 al 28 aprile: udienza con Leone XIV, Sant’Ignazio e Sant’Egidio; Preghiera del mattino 20 aprile 2026 | Signore fammi morire con Te come seme per portare frutti di vita nuova. Preghiera del mattino, 26 aprile: affidiamo la nostra giornata alla Santissima TrinitàInizia con la preghiera del mattino per lodare la Santissima Trinità per chiedere umiltà, servizio e la forza di cercare il Regno dei Cieli. lalucedimaria.it Preghiera del mattino, 25 aprile: consacrati oggi alla Beata Vergine MariaInizia la giornata con la preghiera del mattino: scopri la devozione del sabato dedicata alla Beata Vergine Maria e l'atto di consacrazione. lalucedimaria.it QUARANT'ANNI DA CHERNOBYL: LA MEMORIA CHE DIVENTA PREGHIERA E IMPEGNO Cari membri del Gruppo di Preghiera con il Santo Padre, Il 26 aprile 1986 segnò una ferita profonda nella storia dell'umanità. Oggi, a quarant’anni di distanza, il d - facebook.com facebook Impiccato Amer #Ramesh, di appena 18 anni, giovane oppositore beluci. È stato impiccato questa mattina all'alba, nell'ora della prima preghiera del mattino, al grido di Allahu Akbar, nel carcere di #Zahedan, #Iran. Era stato condannato a morte per "ribellione x.com