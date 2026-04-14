Oggi, 14 aprile 2026, si celebra il giorno dedicato ai Santi Angeli. In apertura di giornata, si invita a recitare una preghiera per chiedere al Signore di inviare il Suo Santo Spirito. La richiesta è di ricevere la guida dello Spirito affinché accompagni i momenti della giornata e aiuti a riconoscere i segni della presenza divina lungo il cammino quotidiano.

O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Infondi in noi, Signore, lo Spirito Santo perché sappiamo scoprire le Sacre Scritture e vivere ogni giorno secondo questo spirito. Permettici, Signore, di vedere tutta la prospettiva di salvezza che Tu ci mostri dai tempi della creazione dell’uomo, perché possiamo giungere alla Tua dimora senza l’ombra di un dubbio.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 14 Aprile 2026: fai scendere su di me il tuo Santo Spirito

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SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 14 aprile 2026 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa.. - facebook.com facebook

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