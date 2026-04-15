Bari bambino di 7 anni precipita dal balcone al settimo piano | è ricoverato in condizioni gravissime

A Bari, nel quartiere San Paolo, un bambino di sette anni è caduto dal balcone di un appartamento situato al settimo piano di una palazzina. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e il bambino è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118. Attualmente si trova in condizioni gravissime ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto.

Dramma a Bari, nel quartiere San Paolo. Un bambino di 7 anni è caduto dall'alto da un balcone al settimo piano di una palazzina. Il piccolo ora è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non è chiara la dinamica dell'incidente. Il bimbo, affetto da autismo, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale. Secondo quanto si apprende, è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco: ora si trova nella shock room dove i medici stanno facendo il possibile per rianimarlo: è intubato e sarebbe in condizioni gravissime.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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