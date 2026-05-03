Incidente sulla SS163 Amalfitana | motociclista precipita nel vuoto

Un incidente si è verificato sulla SS163 Amalfitana, nel territorio di Maiori, in località Salicerchie, poco oltre la Torre Normanna. Un motociclista è precipitato nel vuoto, suscitando immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento, mentre le autorità stanno gestendo la situazione e prestando assistenza.

Momenti di forte apprensione lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, dove si è verificato un serio incidente nel territorio di Maiori, in località Salicerchie, poco oltre la Torre Normanna.I soccorsiSecondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, un motociclista avrebbe perso il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Precipita dal dirupo nel vuoto, morto 30enne in costiera Sorrentina: incidente a Vico EquensePrecipita nel diruto e muore a 30 anni, incidente a Vico Equense, in località case vecchie. Tir sfonda il guardrail e precipita nel vuoto: tragedia sulla Liri oggiL'Aquila - Incidente mortale sulla superstrada nella Marsica: mezzo pesante giù dal ponte per diversi metri, inutili i soccorsi intervenuti... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Amalfi, investito un autista SITA in piazzale dei bus: trasportato in elisoccorso; Costiera Amalfitana, domenica tra traffico e incidenti: soccorsi sul Sentiero degli Dei, ferito con motosega a Minori e scontro a Tordigliano; Amalfi, autista SITA ricoverato al Ruggi di Salerno gli auguriamo pronta guarigione. Dopo il caos, non si può lavorare così. Incidente sulla SS163 a Fuenti: scontro tra scooter al semaforoIncidente nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile, lungo la SS163 Amalfitana, in località Fuenti, nel tratto compreso tra Cetara e Vietri sul Mare. Intorno alle ore 14, due motorini si sono scontrati ... ilvescovado.it Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre si era fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Secondo una prima ricostruzio - facebook.com facebook Si ferma per soccorrere automobilista, 35enne muore investito a Roma. L'incidente all'alba sul Raccordo, tre feriti in ospedale. #ANSA x.com