Incidente con escavatore ferito un 60enne

Questa mattina, un uomo di 60 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto in un’area agricola in provincia di Salerno. L’uomo stava lavorando con un escavatore quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un sessantenne è rimasto ferito questa mattina in un’area agricola di Omignano, in provincia di Salerno, mentre era impegnato in lavori con un escavatore. Per cause in corso di accertamento, l ‘uomo è rimasto schiacciato dal mezzo meccanico, riportando un trauma a un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto all’estrazione del ferito, poi stabilizzato prima del trasferimento in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente con escavatore, ferito un 60enne Notizie correlate Leggi anche: Lecco, lite tra vicini con spray al peperoncino: 60enne ferito L'escavatore si ribalta nel bosco, ferito un 65enne in AppenninoUn incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in una zona impervia sulle montagne di Fiumalbo. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L'escavatore si ribalta nel bosco, ferito un 65enne in Appennino; Scontro tra carrelli ferroviari: coinvolti 5 operai, 2 i feriti portati in ospedale - BresciaToday. Incidente sul lavoro a Omignano: 58enne resta incastrato sotto un escavatorePaura a Omignano Scalo: un operaio di 58 anni è rimasto incastrato sotto un escavatore in località Pagliarole. Intervenuti 118, Vigili del Fuoco e l'elisoccorso ... infocilento.it Omignano, si ribalta con un escavatore: 58enne soccorso e trasferito in elicotteroStampaIncidente sul lavoro questa mattina in località Pagliarole, dove un uomo di 58 anni è rimasto incastrato sotto un piccolo escavatore dopo il ribaltamento del mezzo. Sul posto sono intervenuti i ... salernonotizie.it Uccise il padre per salvare la madre, in sede di incidente probatorio sono state discusse le perizie facebook Pianiga, scontro fra moto e bici: perde la vita un ciclista 38enne. La vittima, di origini pakistane, abitava e lavorava a Dolo. L'incidente si è verificato in corrispondenza di un sottopasso. x.com