Incidente con escavatore ferito un 60enne

Da anteprima24.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, un uomo di 60 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto in un’area agricola in provincia di Salerno. L’uomo stava lavorando con un escavatore quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un sessantenne è rimasto ferito questa mattina in un’area agricola di Omignano, in provincia di Salerno, mentre era impegnato in lavori con un escavatore. Per cause in corso di accertamento, l ‘uomo è rimasto schiacciato dal mezzo meccanico, riportando un trauma a un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto all’estrazione del ferito, poi stabilizzato prima del trasferimento in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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