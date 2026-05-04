Precarious Moves a Orlando il gesto deviante dalla norma che guarda oltre la consuetudine

Bergamo. “La deviazione da un sentiero determinato lascia per terra segni che possono generare linee alternative che attraversano il terreno in modi inaspettati. Queste linee sono davvero tracce di desiderio, dove la gente ha preso strade diverse per arrivare a questo o quel punto”. Linee date da una deviazione, chiamate da Sara Ahmed “linee di desiderio” che segnano una “geografia sessuo-affettiva”, un’analisi dei movimenti nella sfera (anche) affettiva che è al centro della 13ª edizione di ORLANDO, festival di arti performative e di cinema, che si terrà a Bergamo dal 5 al 10 maggio. “Vogliamo immaginare un sistema di orientamento ed alcune categorie di rappresentazione del mondo che non siano le solite” spiega Elisabetta Consonni, direttrice artistica del festival.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Panoramica sull’argomento

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