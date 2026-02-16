Federica Brignone guarda oltre l’oro | Il mio domani dipende dalla gamba ora mi fermo e ascolto i medici

La campionessa di Milano-Cortina 2026 parla del futuro dopo il trionfo: controlli al J Medical, nessuna decisione immediata sul ritiro e il desiderio di tornare a una vita normale lontano dai riflettori. La festa per le medaglie può attendere. Federica Brignone, reduce dal successo ai Giochi di Milano-Cortina 2026, sceglie la trasparenza quando affronta il tema del proprio futuro. Dietro le vittorie, racconta, c’è stato un percorso fatto anche di dolore e sacrifici fisici. La sciatrice azzurra non nasconde le difficoltà attraversate nelle ultime settimane:“Il programma è tornare al J Medical settimana prossima, poi ho qualche impegno a Milano e poi deciderò cosa fare.🔗 Leggi su Sportface.it

Federica Brignone si prepara a tornare in gara a Crans-Montana, nonostante un infortunio che le ha tolto una parte di sé.

Federica Brignone si impone nel gigante di Milano Cortina 2026, vincendo il secondo oro olimpico grazie a una gara impeccabile.

Federica Brignone, il dolore e la lucidità oltre la vittoria. Cosa resta di più importante dopo i 2 ori olimpici'Per me in questo momento sciare è comunque difficile, non è una cosa banale, è una cosa dolorosa, per cui devo sempre fare i conti con un certo ... sport.tiscali.it

Federica Brignone, la Tigre antifragile: come la mente trasforma il trauma in oroAl contrario, l’idra è antifragile: ogni volta che le viene tagliata una testa, ne ricrescono due. Federica Brignone ha agito come l’idra. Invece di farsi paralizzare dal ricordo della caduta e dal ... iodonna.it

Non c’era solo la famiglia a darle forza. In tribuna, ad assistere ieri all’ennesima impresa di Federica Brignone, c’era anche il suo nuovo amore. Si tratterebbe del modello James Mbaye - facebook.com facebook

Lo Slalom Gigante, con Federica Brignone che ha conquistato la seconda Medaglia d'Oro, è stato visto – dalle 13.29 alle 14.51 - da 4 milioni 550 mila spettatori, pari al 30,6% di share. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com