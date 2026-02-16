Federica Brignone guarda oltre l’oro | Il mio domani dipende dalla gamba ora mi fermo e ascolto i medici

Federica Brignone ha deciso di fermarsi dopo aver subito un infortunio alla gamba durante l’ultimo allenamento, un problema che potrebbe influenzare la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa di sci ha spiegato di aver effettuato controlli approfonditi al J Medical e di non aver ancora preso una decisione definitiva sul ritiro, preferendo ascoltare i medici prima di pianificare il futuro. Dopo il suo recente successo, Brignone desidera tornare a vivere senza pressioni, lontano dai riflettori.

La campionessa di Milano-Cortina 2026 parla del futuro dopo il trionfo: controlli al J Medical, nessuna decisione immediata sul ritiro e il desiderio di tornare a una vita normale lontano dai riflettori. La festa per le medaglie può attendere. Federica Brignone, reduce dal successo ai Giochi di Milano-Cortina 2026, sceglie la trasparenza quando affronta il tema del proprio futuro. Dietro le vittorie, racconta, c’è stato un percorso fatto anche di dolore e sacrifici fisici. La sciatrice azzurra non nasconde le difficoltà attraversate nelle ultime settimane:“Il programma è tornare al J Medical settimana prossima, poi ho qualche impegno a Milano e poi deciderò cosa fare.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

