Carrara c’è il nuovo comitato scientifico Un museo che guarda oltre i confini

A Carrara nasce un nuovo comitato scientifico che promette di cambiare il modo di pensare il museo. La nomina di cinque esperti, tra cui i direttori di National Gallery, Galleria Borghese e Gamec, punta a portare nuove idee e competenze nel settore. Carnevali, il responsabile del museo, spiega che questa squadra è pronta a iniziare una fase diversa, arricchita dalla loro lunga esperienza internazionale.

LA NOMINA. Tra i cinque componenti, i direttori di National Gallery, Galleria Borghese e Gamec. Carnevali: «Pronti a una nuova stagione, la loro esperienza rappresenta una risorsa preziosa». Ci sono anche il direttore della National Gallery di Londra, la direttrice della Galleria Borghese di Roma e quello del Museo Gulbenkian di Lisbona, nel nuovo comitato scientifico dell’Accademia Carrara. La Fondazione ha scelto un parterre di profilo internazionale per accompagnare il museo in una nuova fase, dopo anni di trasformazioni profonde e all’inizio di un percorso nuovo che guarda con decisione oltre i confini nazionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

