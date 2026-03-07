prato chiara valerio racconta il libro memorie di adriano al garibaldi milleventi

Prato, 7 marzo 2026 - L'associazione culturale Anita presenta il terzo ed ultimo appuntamento dedicato alla grande letteratura raccontata da importanti voci della cultura italiana: domenica 8 marzo Chiara Valerio racconterà il suo legame con un grande classico, Le Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Pubblicato nel 1951, Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, ha la forma di una lunga epistola indirizzata dall'anziano e malato imperatore al giovane amico Marco Aurelio, allora diciassettenne, che poco dopo diverrà suo nipote adottivo. Il romanzo dà voce ad Adriano, l'imperatore romano del II secolo, lo fa riflettere sui trionfi militari, sull'amore nei confronti della poesia, della musica e della filosofia, sulla passione verso il giovane amante Antino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Chiara Valerio al Ridotto del teatro delle Muse di Ancona per l'Alfabeto della memoriaAncona, 27 gennaio 2027 - Il Ridotto del Teatro delle Muse si prepara a diventare un laboratorio di parole e pensiero.

Muse, la scrittrice Chiara Valerio e i fraintendimenti del linguaggioE’ la scrittrice Chiara Valerio la protagonista del nuovo appuntamento con ‘L’Alfabeto della Memoria’, rassegna di incontri organizzati da Marche Teatro. Oggi (ore 19.30) al Ridotto delle Muse di ... ilrestodelcarlino.it

La lettura può essere un gesto di obiezione alle regole e ai divieti. Lo è di sicuro per la scrittrice Chiara Valerio. A partire dal romanzo autobiografico di Azar Nafisi Leggere Lolita a Teheran, raccontiamo come i libri possano offrire rifugio, confronto e resistenza - facebook.com facebook

Lezione sull'odio di Michela Murgia, la scrittrice Chiara Valerio: "La mia prima esperienza con lei è stata di lettrice" x.com