Ecco a voi W Garibaldi Il format del Milleventi Tanti ospiti e comicità presto in diretta su Rtv38

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 24 marzo, su RTV38, va in onda W Garibaldi, il nuovo format condotto da Walter Santillo. Il programma, trasmesso dallo spazio Milleventi, prevede la presenza di vari ospiti e momenti di comicità in diretta. La trasmissione si propone di affrontare temi di attualità utilizzando voci diverse e autorevoli, offrendo un intrattenimento che si svolge in modo fluido e coinvolgente.

Va in onda W Garibaldi, il nuovo format televisivo condotto da Walter Santillo che allo spazio Milleventi e in diretta su RTV38 porterà da martedì 24 marzo ospiti e intrattenimento, raccontando l’attualità attraverso voci autorevoli e trasversali. Ogni martedì dalle 21.30 sul palco arriveranno protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della società civile, offrendo al pubblico uno spazio di dialogo dinamico e coinvolgente. Un posto d’onore sarà affidato alla comicità, con vecchie glorie e nuovi talenti della comicità toscana e nazionale. Il pubblico potrà partecipare gratuitamente alla serata, iscrivendosi dal sito www.ilgaribaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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