Prato ultimo concerto della stagione della Camerata Strumentale

Il 7 maggio, durante la prova generale dalle 10 alle 12, si terrà l’ultimo concerto della stagione della Camerata Strumentale a Prato. L’evento si svolgerà al Teatro Politeama e chiuderà il ciclo di concerti programmati nell’anno. La prova generale si svolgerà in mattinata, prima dell’esibizione pubblica prevista in serata. Le date e gli orari sono stati comunicati dagli organizzatori.

Prato, 4 maggio 2026 - Il 7 maggio durante la prova generale, dalle 10 alle 12 al Teatro Politeama Pratese, davanti ad un foltissimo pubblico di studenti pratesi, la Prato Sinfonietta aprirà il concerto eseguendo brani originali che sono stati composti appositamente per loro e che si ispirano ai grandi autori affrontati dalla Camp nella stagione sinfonica 25-26. Questo il programma: Massimiliano Calderai, Franz fallin' (and discombobulated); Daniele Iannaccone, Una sinfonietta di Brahms; Claudio Bianchi, Stranger Puccini; Alessandro Cavicchi, A Finnish-Bohemian heart. A dirigere la Prato Sinfonietta sarà il maestro Michele Sarti. Giovedì 7 maggio alle ore 21 il concerto diretto da Jonathan Webb, col coro Città di Prato e il coro di voci bianche della scuola di musica G.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, ultimo concerto della stagione della Camerata Strumentale Notizie correlate Prato, concerto di Pasqua della Camerata StrumentalePrato, 29 marzo 2026 – Il tradizionale concerto di Pasqua della stagione della Camerata Strumentale è quest’anno ospitato al Teatro Metastasio il 2... Prato, concerto nel segno di Brahms e Schumann della Camerata StrumentalePrato, 12 marzo 2026 - Giovedì 12 marzo, alle ore 21, al Teatro Politeama Pratese (via Garibaldi 33, Prato), sarà protagonista della serata musicale...