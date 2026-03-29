Prato concerto di Pasqua della Camerata Strumentale

Prato, 29 marzo 2026 – La Camerata Strumentale ha tenuto il tradizionale concerto di Pasqua, portando in scena un programma musicale durante la stagione concertistica. L’evento si è svolto presso la sala concerti della città, coinvolgendo musicisti professionisti e un pubblico numeroso. La serata ha visto l’esecuzione di brani classici, con un’attenzione particolare alle composizioni del periodo pasquale.

Prato, 29 marzo 2026 – Il tradizionale concerto di Pasqua della stagione della Camerata Strumentale è quest’anno ospitato al Teatro Metastasio il 2 aprile, lo spazio ideale per questo particolare programma dedicato al clavicembalo, anzi a due clavicembali, quelli affidati alle mani di una straordinaria coppia di musicisti, Arianna Radaelli e Andrea Buccarella, uniti nell’arte e nella vita.Uniti soprattutto dalla devozione comune alla musica di Johann Sebastian Bach, qui rappresentato da quattro concerti che sono altrettanti capolavori, due per una tastiera e due per una coppia di tastiere. Nessuno di questi concerti fu concepito originariamente per il clavicembalo; sono tutti trascrizioni di concerti composti per altri strumenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, concerto di Pasqua della Camerata Strumentale Articoli correlati Prato, concerto nel segno di Brahms e Schumann della Camerata StrumentalePrato, 12 marzo 2026 - Giovedì 12 marzo, alle ore 21, al Teatro Politeama Pratese (via Garibaldi 33, Prato), sarà protagonista della serata musicale... Concerto di Xes Trio, gruppo strumentale cameristicoSabato 16 maggio 2026 prosegue la rassegna de “Il Sabato all’Accademia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto di XES Trio, gruppo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pasqua della Camerata Discussioni sull' argomento Le note di Rtc. Settimana Santa e musica sacra; ?Sinfonie di resurrezione per la Pasqua in Toscana. Sinfonie di resurrezione per la Pasqua in ToscanaIn Toscana, la Pasqua del 2026 non si limita alla consueta scansione liturgica, ma si configura come un’indagine profonda sulla rinascita attraverso l'estetica del suono. Superando i cliché della cele ... nove.firenze.it Concerto di Pasqua: la Camerata Vocalis suonerà alla Chiesa di Santa MartaIl coro tedesco approda a Genova per un concerto pasquale: offerte devolute alla Compagnia di Misericordia per l’assistenza ai detenuti ... telenord.it Buon pomeriggio, nel periodo della chiusura delle scuole per le festività pasquali, mi offro come babysitter, esperienza maturata con bambini. Scrivete e vi ricontatterò per un eventuale colloquio, ho 40 anni e mi sposto tra falconara, Castelferretti,chiaravalle e - facebook.com facebook