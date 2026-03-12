Giovedì 12 marzo alle 21 al Teatro Politeama Pratese di Prato si terrà un concerto della Camerata Strumentale di Prato, che eseguirà brani di Brahms e Schumann. L’evento è organizzato presso il teatro di via Garibaldi 33. La serata prevede l’esibizione di musicisti che interpreteranno composizioni di questi due compositori famosi. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento è previsto per la sera.

Prato, 12 marzo 2026 - Giovedì 12 marzo, alle ore 21, al Teatro Politeama Pratese (via Garibaldi 33, Prato), sarà protagonista della serata musicale la Camerata Strumentale di Prato. Direttrice e violino Antje Weithaas. Ricco il programma musicale della serata, a cominciare da un’opera di Brahms, il Concerto in re maggiore op. 77 per violino e orchestra, e poi un’opera di Schumann, stiamo parlando della Sinfonia n. 2 in do maggiore op. 61. Dopo il concerto di Mozart con Alena Baeva e quello nuovissimo di Nico Muhly con Hugo Ticciati, la beniamina del pubblico pratese Antje Weithaas si fa carico di una delle pagine più straordinarie dell’intero repertorio violinistico, il grande Concerto in re maggiore composto da Brahms per l’amico Joseph Joachim. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, concerto nel segno di Brahms e Schumann della Camerata Strumentale

Articoli correlati

Da Haydn a Schumann. Con Camerata SalzburgTra il classicismo di Haydn e il romanticismo di Schumann: la Camerata Salzburg torna A Ferrara musica.

Pianoforte e umanizzazione della cura: Chopin, Mozart e Schumann in ospedale per il concerto di NataleL'atrio del padiglione Morgagni dell'ospedale di Forlì si è trasformato martedì sera in sala concerti.

Tutto quello che riguarda Schumann della Camerata

Antje Weithaas. Una fuoriclasse per la CamerataAncora biglietti disponibili per il concerto di stasera. La grande violinista per Brahms e Schumann. . msn.com

Due capolavori per la Camerata . Con Weithaas, interprete strepitosaGiovedì al Politeama il Concerto in re maggiore per violino di Brahms e la seconda Sinfonia di Schumann per la prima volta eseguita dalla nostra orchestra. Una serata da non perdere. Ci sono ancora bi ... msn.com