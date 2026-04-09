Vagava al centro della carreggiata disorientato | cane salvato dalla polizia a Corato

Durante un servizio di pattugliamento serale, una volante della polizia di Stato ha individuato un cane che si trovava al centro della carreggiata in una zona trafficata di Corato. Il cane appariva disorientato e spaventato, rischiando di essere investito. La polizia ha messo in sicurezza l’animale, evitando possibili incidenti e garantendo la sua incolumità.

Vagava spaventato al centro della carreggiata, in una zona trafficata e con visibilità ridotta. Un cagnolino è stato salvato a Corato da una volante della polizia di Stato durante un normale servizio di pattugliamento serale.Gli agenti, resisi conto del pericolo, hanno immediatamente azionato i. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Una bambina di 3 anni è stata trovata mentre vagava da sola lungo una strada nel Veneziano. I conducenti delle vetture si sono immediatamente fermati e hanno quindi allertato le forze dell'ordine. - facebook.com facebook