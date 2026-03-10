Hockey Securfox Forlì ai playoff | missione compiuta nonostante il ko con Cittadella

Il punto conquistato al termine dei tempi regolamentari basta infatti ai biancoblù per mettere al sicuro la classifica e rendersi irraggiungibili dalle squadre della zona bassa Missione compiuta, anche se con il brivido dell'overtime. La Securfox Forlì conquista matematicamente l'accesso ai playoff centrando l'obiettivo stagionale, nonostante la sconfitta casalinga per 2-1 contro un solido Cittadella. Il punto conquistato al termine dei tempi regolamentari basta infatti ai biancoblù per mettere al sicuro la classifica e rendersi irraggiungibili dalle squadre della zona bassa. Reduci dall'importante successo esterno di Trieste, i WarPigs si presentano alla sfida privi di una pedina fondamentale come Bernardoni.