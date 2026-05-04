Prato bar chiuso per 30 giorni | scatta il provvedimento dopo la rissa

A seguito di una rissa avvenuta in un bar del centro cittadino, le autorità hanno deciso di chiudere il locale per 30 giorni. Sono state identificate diverse persone coinvolte nell’evento, che hanno fornito testimonianze e reso possibile l’accertamento dei fatti. La decisione deriva da valutazioni sulla sicurezza pubblica, considerando che il locale era stato già segnalato in passato per episodi di violenza e comportamenti pericolosi nel quartiere.

? Cosa scoprirai Come sono state identificate le persone coinvolte nella violenta rissa?. Perché quel locale è considerato un punto di pericolo per il quartiere?. Cosa hanno rivelato i filmati delle telecamere di sorveglianza?. Quali altre misure prenderà la Questura in viale Vittorio Veneto?.? In Breve Rissa avvenuta il 25 aprile documentata dalle telecamere di videosorveglianza del locale.. Un ferito al volto trasportato in ospedale dopo la brutale scazzottata.. Provvedimento applicato secondo l'articolo 100 del Tulps per pericolosità concreta.. Area di viale Vittorio Veneto già soggetta a controlli straordinari della prefettura.. La Questura di Prato ha disposto la chiusura per trenta giorni del locale in viale Vittorio Veneto, coinvolto lo scorso 25 aprile in una violenta rissa che ha richiesto l’intervento della polizia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, bar chiuso per 30 giorni: scatta il provvedimento dopo la rissa Notizie correlate Rissa nel locale in centro a Prato, bar chiuso per trenta giorniDovrà osservare un mese di chiusura il bar del centro di Prato teatro il 25 aprile scorso di una violenta rissa conclusasi con l’intervento della... Bronte, bar chiuso per 10 giorni: provvedimento dopo controlli dei carabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Locale frequentato da soggetti con precedenti I carabinieri della stazione di Bronte hanno eseguito un provvedimento di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rissa nel locale in centro a Prato, bar chiuso per trenta giorni; Violenta rissa fra clienti, chiuso il bar Vittoria. ‘Pericolo per i cittadini’; Chiuso per 30 giorni un bar a seguito di una violenta rissa; Il questore chiude per un mese il bar dopo la violenta rissa del 25 aprile. Rissa nel locale in centro a Prato, bar chiuso per trenta giorniDovrà osservare un mese di chiusura il bar del centro di Prato teatro il 25 aprile scorso di una violenta rissa conclusasi con l’intervento della polizia. Questo il provvedimento adottato dalla questu ... firenzetoday.it Violenta rissa fra clienti, chiuso il bar Vittoria. ‘Pericolo per i cittadini’Prato, 1 maggio 2026 – E’ stato chiuso per trenta giorni il bar Vittoria all’angolo fra Vittorio Veneto e piazza San Marco. Motivo? Una violenta rissa scoppiata fra alcuni avventori del bar il 25 ap ... lanazione.it Buldog Lucrezia eliminata, in finale ci va il Prato. Renzoni: "Usciamo dai playoff con grande orgoglio" #SerieA2Futsal - facebook.com facebook