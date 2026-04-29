I carabinieri di Bronte hanno disposto la chiusura temporanea di un bar del centro cittadino per dieci giorni. Il provvedimento, firmato dal questore di Catania, è stato adottato al termine di controlli effettuati nel locale, frequentato da soggetti con precedenti. La sospensione è stata decisa dopo un’attività di verifica condotta dai militari, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Locale frequentato da soggetti con precedenti. I carabinieri della stazione di Bronte hanno eseguito un provvedimento di sospensione per 10 giorni nei confronti di un bar del centro, disposto dal questore di Catania al termine di un’attività di controllo mirata. Dalle verifiche, ripetute nel tempo, è emerso che il locale era abitualmente frequentato da persone con precedenti penali, coinvolte in reati come spaccio di droga, risse, furti, rapine, ricettazione e violenze, oltre a episodi contro la persona. Presenze pericolose e violazioni delle misure. Tra i clienti identificati figurava anche un cittadino straniero già arrestato durante la processione del Venerdì Santo per comportamenti violenti e minacciosi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bronte, bar chiuso per 10 giorni: provvedimento dopo controlli dei carabinieri

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