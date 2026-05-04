I carabinieri hanno effettuato un operativo tra Pozzuoli e Monte di Procida che ha portato all’identificazione di 165 persone e al controllo di 90 veicoli. Durante le verifiche sono state comminate 44 sanzioni al codice della strada, per un importo totale di circa 19.700 euro. L’intervento si è concentrato sul rispetto delle norme e sulla sicurezza stradale nella zona.

Sono 165 le persone identificate, 90 i veicoli controllati e 44 le violazioni al codice della strada elevate, per un totale di circa 19mila e 700 euro di sanzioni. È questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli tra Pozzuoli e Monte di Procida, in occasione del ponte del Primo Maggio. Due le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga, mentre cinque sono state denunciate. Nel dettaglio, un 27enne è stato trovato in possesso di un coltello lungo 11 centimetri. Un 41enne, invece, aveva con sé una pistola a salve priva del tappo rosso. Stesso caso per due minorenni incensurati, trovati con una pistola scenica anch’essa senza il tappo identificativo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli–Monte di Procida, controlli dei carabinieri: quasi 20mila euro di multe

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