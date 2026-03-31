I carabinieri hanno effettuato controlli tra Licola e Pozzuoli, identificando 71 persone e controllando 39 veicoli. Durante l’operazione sono state riscontrate diverse violazioni, ed è stato multato un totale di circa 6.700 euro. L’intervento si è svolto nella giornata del 31 marzo 2026, coinvolgendo unità dell’arma impegnate in verifiche di routine nella zona.

POZZUOLI (NAPOLI), 31 MARZO 2026 – Controlli ad alto impatto dei carabinieri tra Licola e Pozzuoli. Nel bilancio dell’operazione, 71 persone identificate e 39 veicoli controllati, con diverse violazioni accertate. Controlli sul territorio. L’attività è stata condotta dai militari della stazione di Licola e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio. Tra i veicoli verificati, uno è stato sottoposto a fermo amministrativo e due a sequestro. Sanzioni e segnalazioni. Sono state elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 6.700 euro. Tre persone sono state inoltre segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pozzuoli, controlli carabinieri: multe per 6.700 euro

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