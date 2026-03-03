Bacoli | 500mila euro per un polo di soccorso da 10.000 mq

A Bacoli, nei Campi Flegrei, è stato inaugurato oggi un nuovo polo di soccorso di 10.000 metri quadrati, destinato ad accogliere risorse e personale in situazioni di emergenza. L’intervento ha richiesto un investimento di circa 500.000 euro e riguarda un’area ampliata per la gestione delle operazioni di soccorso. La struttura si trova nel territorio comunale e rappresenta un punto di riferimento per le attività di emergenza nella zona.

Nel comune di Bacoli, nei Campi Flegrei, è stata inaugurata oggi una vasta area destinata all'ammassamento dei soccorritori e delle risorse in caso di emergenza. Si tratta di uno spazio di circa 10mila metri quadri finanziato con 500mila euro dalla Città Metropolitana di Napoli, predisposto dalla Protezione civile della Regione Campania per gestire scenari sismici, bradisismici e idrogeologici. L'intervento ha la partecipazione attiva di diverse istituzioni locali e regionali, tra cui il Comune di Bacoli, la Prefettura di Napoli e l'Asl Napoli 2 Nord. L'area, situata in via Cuma, include tende pneumatiche, un modulo cucina, un'officina e presidi medici e psicologici, pronti ad essere attivati se si determinasse un'emergenza nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

