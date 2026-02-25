Bagnoli | 100.000 mq da ex base Nato a polo di inclusione

Bagnoli ha trasformato un’area di 100.000 mq, un tempo base Nato, in un nuovo spazio di inclusione sociale e cultura. La causa di questa svolta deriva dalla riqualificazione di un’area abbandonata, caratterizzata da edifici dismessi e spazi vuoti. Con l’apertura del nuovo ingresso del Parco San Laise, il sito si apre alla comunità, offrendo opportunità di aggregazione e iniziative culturali. La riqualificazione continua a coinvolgere residenti e associazioni locali.

Bagnoli si prepara a voltare pagina. Oggi, con l'inaugurazione del nuovo ingresso del Parco San Laise, l'ex area Nato diventa simbolo di una trasformazione più ampia: da presidio militare a polo di cultura e inclusione. L'architetto Chiara Acampora ha ridisegnato l'accesso principale, mentre il presidente della Fondazione Campania Welfare, Antonio Marciano, parla di un nuovo destino per questo spazio. La vicesindaca di Napoli, Laura Lieto, e l'assessore regionale Andrea Morniroli sottolineano l'importanza di un progetto che punta a cambiare la percezione di un'area che per decenni ha diviso la città.