Potenza seminario sulla parità di genere | l’equità guida le aziende

Nella città di Potenza si è tenuto un seminario dedicato alla parità di genere, con un focus sull’applicazione della norma UNIPdR 125:2022. L’evento ha approfondito come questa normativa possa influenzare i processi interni delle aziende, portando a cambiamenti concreti nelle pratiche quotidiane. Si è anche discusso di come la certificazione possa contribuire a migliorare la reputazione aziendale e rafforzare l’immagine pubblica delle imprese che adottano politiche di equità.

? Cosa scoprirai Come può la norma UNIPdR 125:2022 trasformare i processi aziendali?. Quali vantaggi concreti ottiene un'impresa certificata in termini di reputazione?. Come può la governance inclusiva modernizzare i servizi della Pubblica Amministrazione?. Perché la misurazione dell'equità diventa un vantaggio competitivo per le imprese?.? In Breve Sabrina Salvatore e Sandra Zaramella di Sviluppo Lavoro Italia presenteranno il progetto tecnico.. Simona Bonito illustrerà il modello di governance inclusiva adottato dalla Provincia di Potenza.. Giuseppe Romaniello analizzerà gli scenari futuri alle ore 16:00 presso Palazzo della Cultura.. La norma UNIPdR 125:2022 fornirà strumenti pratici per le imprese della Basilicata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, seminario sulla parità di genere: l’equità guida le aziende Notizie correlate Aziende sanitarie. Parità di genere, c’è la certificazioneConfermato il rinnovo della Certificazione di genere per le aziende sanitarie ferraresi, conseguita nel febbraio 2024, a dimostrazione dell’impegno... Parità di genere: la quota rosa nelle aziende è maggiore se c’è una donna al vertice E' la Giornata internazionale della donna e non mancano le considerazioni da fare in materia di gender gap.