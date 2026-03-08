In occasione della Giornata internazionale della donna, si osserva che le aziende con una donna al vertice tendono ad avere una presenza femminile più consistente nei ruoli di reparto. I dati mostrano come la presenza femminile aumenti in modo significativo quando si verifica questa condizione. La questione della parità di genere nel mondo del lavoro continua a essere al centro di discussioni e analisi.

E' la Giornata internazionale della donna e non mancano le considerazioni da fare in materia di gender gap. Uno studio, riportato su Il Sole24Ore, dimostra che la strada per la parità di genere è ancora lunga. Nelle imprese guidate da una donna, la presenza femminile è il 21% più alta rispetto a imprese guidate da uomini Uno studio condotto dalla Libera Università di Bolzano insieme alla Stockholm School of Economics rivela, infatti, che nelle imprese guidate da una donna la presenza femminile nel top management è mediamente più alta del 21% rispetto alle aziende guidate da uomini. La ricerca ha analizzato 153 imprese italiane e mette in luce come la leadership possa avere un ruolo decisivo nel favorire una maggiore rappresentanza femminile nei ruoli decisionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Parità di genere: la quota rosa nelle aziende è maggiore se c’è una donna al vertice

Parità di genere, Coop accelera: 46% di donne al vertice e la sinergia con Fondazione CecchettinL'azienda presenta a Milano “Agenda Close the Gap 2026”, dando il via alla seconda edizione della campagna “Dire, fare, amare”.

Leggi anche: Parità di genere nelle giunte, ricorso al Tar contro il modello siciliano

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Parità di genere la quota rosa nelle....

Temi più discussi: Parità di genere e sostenibilità: due obiettivi e una strategia; Primo corso nazionale per educare alla parità di genere fin dall'infanzia. Candidature fino all'8 marzo; Parità di genere: in crescita chi ritiene si sia già fatto abbastanza; Il coraggio di cambiare: la Generazione Z e la sfida della parità di genere.

Parità di genere: Lidl Italia ottiene la certificazione come azienda inclusivaLidl Italia ottiene la ceritificazione per la parità di genere. La UNI/PdR 125:2022 conferma l’impegno dell’Azienda nella promozione di un ambiente di lavoro equo e libero ... ilmessaggero.it

Aimo e Nadia i primi a garantire la parità di genere. Moroni: Vogliamo far stare bene le personePionieri nella lotta al gender gap nell’alta cucina. La ceo del gruppo: Se un’azienda riconosce il ruolo, le donne trovano spazio per crescere. E vale per ... repubblica.it

L'8 marzo è internazionalmente riconosciuto come la giornata delle donne, che pone l'attenzione sui temi della parità di genere, commemorando anche gli eventi tragici in cui moltissime donne persero la vita per difendere i propri diritti. Ma quanto è ancora lon - facebook.com facebook

Una ricerca condotta in 29 Paesi rileva che sulla parità di genere un ragazzo su quattro ha opinione reazionarie. Gli uomini più adulti, al confronto, appaiono persino femministi. Che cosa sta succedendo x.com