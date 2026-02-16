Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis per l' ufficio postale di Vallerotonda

Poste Italiane ha iniziato i lavori del progetto Polis a Vallerotonda, dopo aver scelto di investire nel miglioramento dei servizi postali per i piccoli comuni. La decisione arriva in risposta alle esigenze di un’area che conta meno di 15mila abitanti e che spesso fatica ad accedere facilmente ai servizi pubblici. Nei prossimi mesi, verranno installate nuove postazioni e digitalizzati alcuni processi, per facilitare le pratiche quotidiane dei residenti.

Arriva anche a Vallerotonda il progetto "Polis" di Poste Italiane, l'iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.Nelle prossime settimane la sede sarà interessata lavori di ammodernamento.