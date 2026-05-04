Porto San Giorgio | conti in ordine e 3,8 milioni per servizi e scuole

Nel Comune di Porto San Giorgio sono stati approvati i bilanci con i conti in ordine e un avanzo di 3,8 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati a interventi nelle scuole e alla viabilità, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le infrastrutture locali. La distribuzione delle risorse avverrà senza indicazioni su progetti specifici, ma con un focus su settori fondamentali per la città.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 3,8 milioni per le scuole e la viabilità?. Quali settori riceveranno i fondi grazie all'avanzo amministrativo accumulato?. Perché la pressione fiscale rimarrà invariata per le famiglie di Porto San Giorgio?. Come influirà il nuovo piano urbanistico sulla mobilità della città?.? In Breve L'assessore Petracci ha garantito la stabilità finanziaria senza ricorrere all'anticipazione di cassa.. I fondi hanno finanziato scuole, viabilità, aree verdi, il lungomare e la biblioteca comunale.. Le risorse hanno sostenuto anche il mercato agroalimentare e la gestione del cimitero.. Pianificazione strategica tramite il Piano regolatore e il Pums per la mobilità sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto San Giorgio: conti in ordine e 3,8 milioni per servizi e scuole Notizie correlate Porto San Giorgio: nasce DesTeenazione, il nuovo hub da 3 milioniA Porto San Giorgio, presso la struttura di via Marsala, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo centro dedicato ai giovani denominato... Porto San Giorgio: cellulari e cinture, 3 patenti via in 3 oreLa Polizia locale di Porto San Giorgio ha intensificato i presidi stradali questa mattina, portando al ritiro di tre patenti in un arco temporale di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eventi 25 aprile 2026 nelle Marche: sagre, feste, spettacoli – cosa fare e dove andare!; Una città senza guida o una opposizione senza nuovi occhi?; Eventi 1° maggio 2026 nelle Marche: la guida completa!. Porto San Giorgio, il Pd torna all’attacco dell’amministrazione «Incapace di garantire una gestione efficiente dell’ente»POLITICA - Il gruppo di opposizione chiede spiegazioni all'Amministrazione Comunale, sul mancato turnover dopo l'uscita di quattro professionisti dalla macchina amministrativa ... cronachefermane.it Porto San Giorgio punta sulla destagionalizzazione: Costruiamo una città turistica tutto l’annoSport, turismo religioso e l'operazione 'Costa dei Borghi' di Matteo Bordacconi Per una località balneare come Porto San Giorgio il fattore destagionalizzazione è un tema centrale. La città durante il ... youtvrs.it Sos maranza a Porto San Giorgio, la rabbia dei balneari. «Non se ne può più, che facciamo» - facebook.com facebook