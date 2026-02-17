Assemblea al porto i lavoratori chiedono garanzie su reimpiego e incentivi

I lavoratori della Nuova compagnia lavoratori portuali di Porto Marghera hanno incontrato questa mattina per chiedere garanzie sul futuro occupazionale e sugli incentivi. La riunione si è svolta tra le sette e le otto, con i dipendenti che si sono stretti intorno a un tavolo per discutere le preoccupazioni più immediate. La tensione tra i dipendenti cresce da settimane, dopo che la società in house ha annunciato possibili ristrutturazioni senza specificare come verranno tutelati i posti di lavoro. Durante l’assemblea, alcuni hanno portato esempi concreti di stipendi in ritardo e di contratti a termine senza rinn

I dipendenti della Nuova Clp incontrano i sindacati alle 7 del mattino. Preoccupa l'età avanzata e la sostenibilità del lavoro portuale, richiesto un confronto con l'Autorità Questa mattina i lavoratori della Nuova compagnia lavoratori portuali (Nclp) di Porto Marghera, cioè la società in house del porto, si sono riuniti in assemblea autoconvocata dalle 07:00 alle 08:00 del mattino. Nel corso dell'incontro, l'assemblea ha dato mandato ai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di richiedere un incontro urgente all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Sferisterio, i lavoratori chiedono garanzie: "Trascurati dai politici"I lavoratori dello Sferisterio denunciano di essere stati trascurati da politici e istituzioni, sottolineando il loro ruolo fondamentale nell’economia cittadina. AC Boilers, cinque mesi in più per la cessione: i sindacati chiedono garanzie per i lavoratoriAC Boilers ha ottenuto un'estensione di cinque mesi per la cessione, nel tentativo di risolvere una vertenza in corso da oltre due anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Uil Marche, l’assemblea di Ancona: Abbiamo chiamato amministratori e cittadini per riscrivere la nostra comunità; Progetto Marina di Pastena presentato al Ministero, Zona Orientale Rugby Popolare: Giù le mani dal Porticciolo, il 1° marzo assemblea pubblica; Palazzina degradata, Arca Sud sollecita l’amministratore. Proprietà mista, serve l’assemblea; Porto, basi e stazioni: così la Toscana si prepara alla guerra. Porto Torres, amministrative 2026: il Pd convoca l'assemblea degli iscrittiIl Partito democratico di Porto Torres, dopo la proposta della candidatura dell’attuale sindaco Massimo Mulas alle amministrative della prossima primavera, convoca l’assemblea degli iscritti al Pd, ... unionesarda.it 16/2/26. Porto Tolle. Nella sede di via G.Matteotti 248 a Ca'Tiepolo,la presidente Silvia Bertaggia ha radunato i soci Avis nella prima assemblea ordinaria annuale per un esame della situazione della benemerita associazione presentata ai numerosi associati x.com AVVISO AI SOCI! É cambiata la location dell’assemblea ordinaria della classe. Ci troveremo alla Lega Navale Italiana, all’interno del porto antico. Vi ricordiamo che solamente i soci in regola con il tesseramento 2026 potranno votare. Appassionati e soci s facebook